A Espanya, consumir alcohol és un ritual. Es queda per prendre unes canyes, es brinda per celebrar i un bon menjar s’acompanya amb vi. L’alcohol és una droga que el 93% de la població ha consumit alguna vegada a la vida. En els joves, aquest ritual es converteix en un no parar: gairebé quatre de cada 10 d’entre 15 i 24 anys, la generació del botellot, va tenir una intoxicació etílica aguda l’any 2020, última dada disponible. Malgrat l’arrelament cultural del seu consum, les associacions mèdiques alerten cada vegada més que beure amb responsabilitat és un oxímoron, perquè «només s’eviten els riscos no consumint», com recull l’últim informe aprovat per la Comissió de Salut Pública.

No obstant això, legislar sobre alcohol s’ha convertit en missió impossible a Espanya. La llei de prevenció del consum en menors fa dues dècades que espera als despatxos dels ministres i ministres de Sanitat, però el text sempre acaba topant de cara amb altres interessos, especialment els del lobby de la indústria de l’alcohol. «La intenció del govern és tirar-la endavant en aquesta legislatura, però de moment no hem avançat més. És la història interminable», assenyala Francisco Pascual, president de Socidrogalcohol, una entitat científica que fa anys que intenta que s’aprovi una llei nacional i fa aportacions als diferents governs. «Cada ministre que s’ha anat incorporant ha volgut tirar endavant la legislació, però ha tingut pressions i s’ha quedat en un «ho estem treballant», diu Pascual, que fa seva la que ell mateix qualifica com a frase feta: «Els polítics estan venuts». Dues dècades després del primer intent, és la ministra Carolina Darias la que s’enfronta ara a regular l’alcohol en menors. El 8 d’abril va acabar el període d’aportacions de la consulta pública, i des d’aleshores no se n’ha sabut res més. A principis d’estiu, un titular va córrer com la pólvora: el Govern volia prohibir el vi en els menús del dia. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va publicar una fotografia en xarxes socials amb una copa i un missatge: «Un bon vi com el que els senyors del Govern ens volen prohibir». Sanitat va haver de sortir a desmentir-ho. La legislatura ha creuat l’equador i s’apropen nous cicles electorals que auguren un Congrés en campanya permanent. Mentrestant, la indústria continua guanyant batalles, com la que va impedir a Europa incloure un esment als riscos de la ingesta d’alcohol en l’etiquetatge de les begudes.