La farmacèutica Moderna ha presentat una denúncia contra les companyies Pfizer i BioNtech, a qui acusa d’haver infringit la patent sobre ARNm que la companyia va presentar entre el 2010 i el 2016 com a part del desenvolupament de la tecnologia de ARNm, empleada en la recent vacuna contra la covid-19.

«Presentem aquestes demandes per protegir la innovadora plataforma de tecnologia d’ARNm, en què vam ser pioners, i en la qual vam invertir milers de milions de dòlars per a la seva creació i que vam patentar durant la dècada anterior a la pandèmia de covid-19», va assegurar ahir en un comunicat el director executiu de Moderna, Stéphane Bancel.

Segons Moderna, l’americana Pfizer i l’alemanya BioNtech, que van desenvolupar una vacuna pròpia contra el coronavirus emprant també la tecnologia d’ARNm, «van copiar il·legalment els invents de Moderna i han continuat fent-la servir sense permís», va assenyalar la directora legal de la farmacèutica, Shannon Thyme Klinger.

«Moderna creu que Pfizer i BioNTech van copiar dues característiques clau de les tecnologies patentades de Moderna que són fonamentals per a l’èxit de les vacunes d’ARNm», recull l’escrit, que explica que totes dues companyies no tenien el nivell d’experiència necessari per al desenvolupament de vacunes basades en tecnologia d’ARNm quan va esclatar la pandèmia.

L’empresa amb seu a Massachusetts argumenta que l’octubre del 2020 es va comprometre a no reclamar els seus drets sobre les patents relacionades amb la covid mentre continués la pandèmia. No obstant això, sosté que al març del 2022 va actualitzar aquest compromís assegurant que no exigiria cap reclamació en els 92 països considerats d’ingressos baixos i mitjans pel programa COVAX de l’Organització Mundial de la Salut i per la fundació GAVI.

A la nota, Moderna va argumentar que a partir de març d’enguany, «quan la lluita col·lectiva contra la covid-19 va entrar en una nova fase i el subministrament de vacunes va deixar de ser una barrera per a l’accés en moltes parts del món», la companyia «esperava que empreses com Pfizer i BioNTech respectessin els seus drets de propietat intel·lectual i considerarien una llicència comercialment raonable en cas de sol·licitar-la per a altres mercats».

Moderna va subratllar que amb la seva denúncia no busca la retirada de la Cominarty, nom comercial de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per Pfizer i BioNTech, o compensacions per les vendes als 92 països on el programa COVAX s’ha compromès a ajudar en la distribució de la vacuna. I va precisar que les seves reclamacions es limiten al període posterior a març de 2022. La companyia, que apunta que ha presentat sengles denúncies als Estats Units i a Alemanya, no ofereix detalls sobre les compensacions econòmiques que exigeix a totes dues companyies.