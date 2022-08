L’estiu li ha provat molt, al PP. O no gaire al Govern, segons com es miri. A la línia de sortida del curs polític que marcarà el començament d’un nou cicle electoral, els populars consignen l’avantatge demoscòpic més gran de tota la legislatura després d’ampliar a quatre punts la distància amb el PSOE. Just abans de les vacances, la majoria absoluta del PP a Andalusia va capgirar de nou un tauler polític que no ha deixat de sacsejar-se durant els últims dos anys. La polèmica estival sobre les mesures d’estalvi energètic no ha accelerat el desgast dels socialistes, però sí que ha contribuït a mantenir el creixement sostingut del PP.

La mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions generals publicades el 2022 reafirma el PP en la primera posició amb 4 punts d’avantatge respecte del PSOE, gairebé el doble que a mitjans de juliol (després dels comicis andalusos), quan els populars avantatjaven de 2,2 punts els socialistes. Ara Feijóo aconseguiria el 29,4% dels vots, 6,5 punts més que a l’abril, quan va arribar a la presidència del PP. Per la seva banda, Sánchez obtindria el 25,4% dels sufragis, uns dos punts menys que a l’abril. Convertida aquesta mitjana en escons, l’avantatge a favor dels conservadors ha augmentat fins als 26 escons, nou més que al juliol. El PP aconseguiria avui 125 escons i el PSOE, 99. En un mes i mig, mentre que Feijóo ha sumat 7 diputats, Sánchez n’ha perdut 2 i ha baixat del llistó psicològic dels 100 parlamentaris. El mes d’abril, quan l’expresident gallec va assumir el lideratge del partit, el president del Govern se situava 17 escons al davant del PP. Des de llavors, els populars han guanyat 22 diputats i el PSOE n’ha retrocedit 8. El canvi de tendència en els sondejos va coincidir amb la majoria absoluta del PP a Andalusia. La recuperació del PP continua fent baixar Vox, que els últims tres mesos ha perdut gairebé dos punts i es queda en el 16,4% dels vots i 54 diputats (5 menys que al juliol). Unides Podem, l’altre soci del Govern, tampoc remunta malgrat la presentació de Sumar, la plataforma de la futura candidata, Yolanda Díaz. Es queda en el 10,7% dels vots i 26 escons, el mateix registre que al juliol. Això significa que Feijóo podria arribar a la Moncloa amb el suport de Vox, perquè totes dues forces sumarien 179 escons, tres per sobre de la majoria absoluta.