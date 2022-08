La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va advertir la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, que quan vincula el seu cas judicial amb la persecució política fa mal als represaliats, i va afegir que «el fet que hi hagi hagut un acarnissament perquè és qui és, i és independentista, no pot tapar que aquesta causa no té un origen polític». Reguant va admetre que la interinitat al capdavant de la presidència de la cambra «no és bona», però ho va deixar en mans d’ERC i JxCat abordar com resoldre la situació. «Són ells qui han creat o contribuït a crear aquest problema», va justificar.

JxCat ha presentat una petició a la Mesa del Parlament perquè reconsideri la suspensió de Borràs. Però la CUP –que està representada a l’òrgan amb el secretari tercer, Carles Riera– la rebutjarà. Així, es mantindrà ferma en l’aplicació de l’article 25.4 del reglament, que fixa que la Mesa «ha d’acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris de manera immediata» un cop sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral en casos d’acusació per delictes vinculats a la corrupció. El TSJC va enviar a judici a Borràs per un presumpte fraccionament de contractes. «Tocava que Borràs s’apartés i, si no s’apartava, per higiene democràtica i responsabilitat, suspendre-la de funcions», va argumentar Reguant.