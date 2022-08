Espanya està disposada a entrar en el club de països occidentals que ensinistren soldats ucraïnesos per vèncer l’invasor rus. Aquest dimecres, coincidint amb el dia de la independència d’Ucraïna i després de les crítiques de l’ambaixador del país per l’escassetat de col·laboració militar oferta per Espanya, el Ministeri de Defensa va anunciar un nou paquet d’ajuda militar. S’hi inclou un sistema de míssils antiaeris «en situació de plena operativitat» i per al qual s’ofereix també «efectuar l’ensinistrament en l’operació i manteniment», segons el departament dirigit per Margarita Robles.

Tot i que no s’han donat els detalls d’aquesta bateria antiaèria, fonts coneixedores apunten a El Periódico, diari que pertany al grup Prensa Ibérica igual com aquest mitjà, que es tracta del model Aspide produït a Itàlia per l’empresa Selenia. Té un cercador radar que necessita eficàcia en el maneig, tot i que no requereix gaires hores de formació, segons assegura a aquest diari Yago Rodríguez, especialista en estudis estratègics. A més d’aquesta formació en l’ús concret d’aquest sistema de míssils, Margarita Robles ha ofert, en una carta enviada al seu homòleg ucraïnès, un programa de formació de forces ucraïneses a Espanya. «S’està coordinant amb un país aliat la preparació d’ensinistradors espanyols i diferents mòduls d’ensinistrament prioritaris per a les forces armades ucraïneses», assegura el ministeri en una nota de premsa. «Aquesta tasca és susceptible de ser inclosa a la possible futura missió de la Unió Europea, en cas de ser aprovada.» Seria la primera vegada que es conegui que, després de sis mesos de guerra, Espanya porta a terme un programa substancial per millorar les capacitats bèl·liques dels soldats ucraïnesos. «La formació és part essencial de l’ajuda que els països de l’OTAN estem donant a Ucraïna», diu a El Periódico l’analista de l’ICDS Kalev Stoicescu. «En aquest sentit, és una bona notícia que Espanya s’afegeixi a la gran feina que estan fent el Regne Unit, Polònia, els Estats Units i els bàltics, formant soldats, oficials i sotsoficials, o creant ensinistradors que després puguin formar més soldats ja a Ucraïna».