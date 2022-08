La façana actual de la catedral de Barcelona és una recreació neogòtica, construïda a terminis i amb polèmica entre 1887 i 1913. Però no es va construir sobre la paret que completava l’edifici quan va quedar incomplet a la primeria del segle XV, sinó sobre una pintura que pretenia reproduir una façana gòtica. Va ser el 1802, després que Ferran VII anunciés que es casaria a Barcelona, quan les autoritats van considerar que la paret cega i sense cap decoració que exhibia la catedral no era presentable, i van decidir posar-li una capa de guix al damunt i pintar-hi una façana gòtica, amb finestrals inclosos. L’habilitat del pintor va donar-li l’efecte de profunditat, i per acabar-ho de fer vistós, li van donar un to blavós. Amb el temps, la pintura es va anar escrostonant i l’efecte que feia, quan a finals del XIX es va iniciar la construcció de la façana, de debò era lamentable.