Europa s’ha embarcat en una carrera per acabar amb la seva dependència dels hidrocarburs de Rússia. El continent tremola davant la possibilitat de greus problemes de subministrament si el Kremlin decideix tallar l’aixeta del gas, i s’ha començat a dibuixar un nou mapa energètic que inclou potenciar les interconnexions entre països membres i en el qual Espanya vol tenir un paper protagonista.

La Comissió Europea i Alemanya, un dels països que més depenen del gas rus, han mostrat el seu suport a construir un nou gasoducte entre Espanya i França per poder transportar gas que acabaria al centre i nord d’Europa. A la pràctica, suposa ressuscitar l’antic projecte del MidCat, que es va arxivar fa tres anys en considerar-se massa car per a les necessitats de reexportació de gas des d’Espanya que hi havia llavors. Però l’escenari geopolític i econòmic ara és molt diferent pel pols de Vladímir Putin. Però el projecte s’està topant amb les reticències de França. Encara que no hi ha una resposta oficial, el govern d’Emmanuel Macron no veu prioritari el projecte com a solució a la crisi actual i adverteix del seu cost econòmic i mediambiental (al mateix temps que no encaixa per l’aposta estratègica gal·la de potenciar la nuclear com a gran indústria nacional).

El Govern espanyol reclama la implicació directa d’Alemanya i de Brussel·les per pressionar París i desencallar el projecte, però davant la possibilitat que França no canviï de postura, el president Pedro Sánchez i diversos dels seus ministres han donat ales a un pla alternatiu. «Si no tira endavant el pla A, caldrà buscar el pla B», va advertir Sánchez la setmana passada. I el pla B passa per construir un gasoducte submarí entre Espanya i el nord d’Itàlia, i des d’allà subministrar-lo a la resta d’Europa. El projecte d’unir per gasoducte les plantes gasistes de Barcelona i de Livorno ja apareixia com una de les alternatives en el RePowerEU, l’estratègia impulsada per la Comissió Europea per blindar-se davant l’amenaça de tall de subministrament de Rússia, i també en el nou pla estratègic d’Enagás, que el gestor del sistema gasista espanyol i de la xarxa de gasoductes va presentar fa poc més d’un mes. Encara que el Govern espanyol prefereix donar prioritat al tub per França, per ser l’opció més senzilla i més barata, l’aposta per unir Espanya i Itàlia va prenent forma.

Enagás i la seva homòloga italiana, Snam, ultimen l’estudi de viabilitat tècnica del projecte, els treballs del qual es van iniciar el maig. Falta conèixer els detalls definitius de l’informe, però les estimacions inicials contemplen inversions conjuntes valorades en 3.000 milions d’euros per construir un tub submarí de prop de 800 quilòmetres, que podria estar operatiu l’any 2028 i que passaria a utilitzar-se per transportar hidrogen verd el 2039. El tub tindria una capacitat per transportar 10.000 milions de metres cúbics de gas (10 bcm) a l’any, amb possibilitat d’elevar-lo fins a 15.000, així Espanya duplicaria o fins i tot triplicaria la seva capacitat d’exportació actual per tub.

Tres nous gasoductes?

El nou pla estratègic d’Enagás fins al 2030 contempla no només la construcció del gasoducte amb Itàlia (si aconsegueix l’aval i el suport econòmic de la UE), també s’inclou la interconnexió amb França, en dubte per les reticències del govern gal, i una altra amb Portugal. El projecte d’interconnexió amb França té per objectiu reprendre l’antic projecte de MidCat, amb inversions que assumiria la companyia de 370 milions; una tercera connexió amb Portugal, amb 90 milions d’inversió prevista; i la construcció d’un nou gasoducte submarí amb Itàlia per 1.500 milions, la meitat de la inversió total necessària.

Els tres nous projectes d’interconnexions per a Espanya contemplats per Enagás, que concentren en total inversions de 1.980 milions (sense incloure subvencions o possible finançament sense recurs), estan en fase d’estudi i d’anàlisi i encara han de ser aprovats per la Unió Europea, previsiblement el 2024 o 2025. «Estic convençut que aquestes infraestructures es faran. Europa les necessita», va sentenciar Gonzalo Aizpiri, conseller delegat d’Enagás, el juliol passat.

L’opció francesa, segons es destaca des del Govern, és més barata, més senzilla tècnicament perquè no és submarina, i també més ràpida d’activar. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, insisteix que la part espanyola del MidCat (només queden 200 quilòmetres per portar el tub des d’Hostalric fins a la frontera francesa) podria acabar-se d’aquí a vuit o nou mesos i que la infraestructura estaria activa de cara a l’hivern de 2023-2024.

Més exportació

Segons les xifres del Ministeri per a la Transició Ecològica, Espanya ja està reexportant el 20% de tot el gas que arriba al país, ja sigui mitjançant els gasoductes amb França, utilitzant vaixells o també en forma d’electricitat (ja que l’energia elèctrica que s’està enviant a França per pal·liar els seus problemes per l’aturada dels seus nuclears s’està produint a Espanya utilitzant centrals de gas). En tot cas, Espanya té capacitat per a elevar encara més la reexportació de gas a Europa en cas de ser necessari.