El PP està ultimant una proposta energètica similar a la que va presentar el Govern fa mesos en matèria econòmica. L’objectiu és plasmar en un document les mesures que el principal partit de l’oposició creu que s’han d’incloure en el pla de contingència que l’Executiu ha de presentar a Europa de cara a eventuals talls de gas per part de Rússia.

Segons va relatar el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, que va comparèixer en roda de premsa a la seu nacional del partit, el seu pla contindrà un pla d’estalvi per al sector públic (ajuntaments, comunitats i govern central) «creïble i realitzable» i plantejarà que les mesures que afecten sectors econòmics siguin «recomanacions i no imposicions», i va insistir que aquesta és la línia que també ha marcat Europa: «Pel que fa als sectors productius, serien recomanacions i només si no es complissin entraríem en una fase d’alerta per convertir-les en obligacions», va explicar Feijóo.

Dijous, el grup popular ha sigut convocat per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, amb la resta de partits representats al Congrés per abordar el tema. I Feijóo no va amagar el seu malestar per veure barrejat el PP «amb grups d’un sol diputat». «Entenc que després tindrem una reunió bilateral», va dir Feijóo.

Feijóo va denunciar que el cap de l’Executiu no s’hagi posat en contacte amb ell ni amb els seus col·laboradors per acordar el primer pla energètic convalidat al Congrés la setmana passada, entre altres qüetions. «Escollir com a aliats per tirar endavant Espanya aquells que no creuen en les polítiques d’Estat és un error polític imperdonable. Ha renunciat a tenir els vots del PP. Ha renunciat a demanar els vots al PP. No ho fa perquè no ho vol o perquè Bildu i Podem l’hi prohibeixen. O per les dues coses», va afegir.

Tot seguit, el líder del PP va fer menció al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la renovació del qual porta gairebé quatre anys de retard. En aquest context va dir que «l’únic interès» de Sánchez per parlar amb els populars és aquesta qüestió perquè «no pot tirar-lo endavant amb Bildu». La renovació del poder judicial sempre s’ha fet amb l’acord dels dos principals partits de Govern perquè, a més de ser una decisió capital, es necessiten 210 escons per a l’aprovació dels noms dels jutges elegits.