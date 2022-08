Poques fenòmens desperten a Europa tant interès com el vertiginós creixement polític de Giorgia Meloni, la líder de la formació ultradretana Germans d’Itàlia (Fratelli d’Italia), que encapçala la intenció de vot de cara a les crucials eleccions del 25 de setembre al país transalpí.

En una entrevista a El Periódico, Meloni va afirmar que «no dono per descomptat cap resultat. Encara hi ha molta gent que no ha decidit si anirà a votar i m’agradaria guanyar aquests comicis mobilitzant molta gent desmoralitzada».

Meloni reconeix que, com a líder dels Conservadors i Reformistes Europeus, «tinc una profunda consideració i una amistat que m’uneixen a Santiago Abascal, una persona l’absoluta lleialtat de la qual i claredat de posicions he après a apreciar. En això ens assemblem. Amb Vox tenim una col·laboració sòlida i també ens uneixen les absurdes crítiques de la premsa, que ens retrata com a monstres».

Meloni va assegurar que, per a ella, «el límit infranquejable és (que es permeti) adoptar a les parelles homosexuals». Pel que fa al fet que Salvini tingui vincles amb Putin, la líder italiana va deixar clar que «Germans d’Itàlia serà el garant del posicionament europeu i occidental d’Itàlia».