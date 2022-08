Milers de fidels ortodoxos es van manifestar diumenge a la nit a Belgrad en protesta contra una possible celebració de l’Europride, un esdeveniment que se celebra cada any en una ciutat europea diferent, malgrat la decisió de les autoritats de cancel·lar la gran trobada de la comunitat LGBTQ, prevista per al setembre.

El president serbi, Aleksandar Vucic, va anunciar dissabte la decisió de cancel·lar la marxa prevista com a part de la setmana Europride després d’al·ludir a una «difícil crisi» a Kosovo. «Se celebrarà, però en un altre moment millor», va dir sobre l’esdeveniment. El seu anunci de cancel·lació, però, ha sigut desafiat pels organitzadors de l’Europride, que és previst que se celebri del 12 al 18 de setembre, una setmana plena de festivitats, esdeveniments i una marxa de l’Orgull. «La marxa tindrà lloc quan era previst, el 17 de setembre», va afirmar Marko Mihailovic, coordinador de l’esdeveniment LGTB. Durant la marxa, celebrada durant una processó per commemorar una festa religiosa, els manifestants es van congregar davant la catedral de Sant Sava després d’haver travessat el centre de la ciutat portant símbols, creus i banderes religioses mentre resaven i cantaven, segons un fotògraf de l’AFP.