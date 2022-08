La ministra de Salut de Portugal, Marta Temido, va presentar la dimissió ahir a la matinada després de diversos mesos a la corda fluixa. La pressió dels sindicats de metges ha fet efecte finalment després de diverses reunions en què la ministra no va aconseguir donar resposta a les demandes.

La lluita entre Temido i les agrupacions s’havia anat agreujant des de finals de l’any passat, quan la pandèmia va començar a donar treva. Va ser llavors quan els sanitaris, exhaustos després de mesos de lluita contra la covid-19, van decidir plantar-se davant una situació que consideren insostenible. L’Executiu lusità ha intentat donar resposta a les exigències dels metges, però els canvis aprovats pel Govern, tanmateix, no han sigut suficients per mantenir Temido al càrrec, tot i que António Costa encara no ha nomenat un substitut i tot apunta que no serà una successió ràpida.

L’oposició no ha trigat a reaccionar a la dimissió i ha aprofitat per carregar contra el Govern de Costa, que té una majoria absoluta còmoda al Parlament des de les darreres eleccions.