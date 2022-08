Almenys 28 persones han mort a Bagdad, la capital de l’Iraq, després d’una onada de violència iniciada dilluns després de l’anunci de la retirada de la política de Muqtada al-Sadr, el líder d’una comunitat xiïta contrària a l’Iran, i el guanyador de les dues anteriors eleccions a l’Iraq.

Els rivals d’aquest clergue, en les dues ocasions, s’han unit per impedir un possible govern de la formació d’Al-Sadr. Entre els detractors d’aquest home hi ha les Forces de Mobilització Popular (FMP), les milícies xiïtes avalades per l’Iran.

Dilluns al matí, seguidors d’Al-Sadr van començar diverses protestes davant els quarters generals de les FMP, que, malgrat la petició del Govern de no disparar contra els manifestants, van utilitzar foc real per reprimir les protestes. A partir d’allà, es va desencadenar el caos: grups armats seguidors del clergue van sortir al carrer. Van començar els combats amb metralladores, llançacoets, morters i tot terrenys armats. La batalla, carrer a carrer, es va agreujar a la Zona Verda de la ciutat, el barri on es troben els edificis governamentals i les ambaixades estrangeres. Seguidors d’Al-Sadr van assaltar el Parlament i el palau de Govern.

De matinada —i també ahir— els combats van continuar. A part dels 28 morts, que podrien acabar sent-ne molts més, hi ha gairebé 400 ferits. «Renovem la nostra crida a la calma a tothom, i demanem als manifestants que es retirin immediatament de la Zona Verda i que segueixin les instruccions de les forces de seguretat per protegir les institucions oficials i la vida dels ciutadans d’aquest país», va dir ahir al matí en un comunicat el primer ministre iraquià, Mustafa al-Kadhimi. Alhora, el Govern de l’Iraq va decretar dilluns a la tarda un toc de queda total fins a nou avís.

Malgrat la crida, els combats segueixen: el Govern oficial iraquià viu subjugat a les milícies xiïtes comandades per l’Iran, que han construït un Estat paral·lel a l’Iraq, i extorsionen, recapten impostos i dirigeixen el país al seu gust.

Vaga de fam

Mentrestant, Al-Sadr, ahir al matí, va anunciar que començava una vaga de fam per mirar de frenar la situació. «Eliminar els corruptes no justifica la violència», va dir el clergue, que va renunciar a la política just després que l’aiatol·là Sayyed Kadhim al-Haeri digués públicament que Al-Sadr no arribava a la categoria de líder i no podia, per tant, ser considerat com a tal.

«Tots els creients han d’obeir el líder de la revolució islàmica de l’Iran, la seva eminència el Gran Aiatol·là Sayyed Ali Khamenei, que la seva ombra sigui llarga ja que és el més ben qualificat per liderar la nació [de l’Iraq]», va dir Al-Haeri dilluns.

L’Iraq haurà d’anar a unes noves eleccions parlamentàries en els pròxims mesos, que estaven sent negociades el mes passat.