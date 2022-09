El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, va assegurar que demanaran al president del Govern, Pedro Sánchez, que abaixi l’IVA del gas al 5%, com ja va fer amb la llum malgrat «riure’s» de la proposta que li va traslladar el partit principal de l’oposició. Segons la seva opinió, els «diners extra» recaptats per la inflació han d’anar a la «casa dels ciutadans i no a la caixa del Govern».

En declaracions a TVE i Telecinco, Maroto va avançar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposarà al pròxim cara a cara amb Sánchez al Senat que el Govern adopti aquesta rebaixa de l’IVA al gas des del 21% al 5%. A més, va insistir que l’IRPF s’ha d’abaixar per fer front als tres mesos amb l’IPC per sobre del 10%. «El PP va ser qui va proposar la rebaixa del 5% de la llum i es van riure de la proposta que van acabar acceptant», va apuntar Maroto, recordant la intervenció de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quan al Senat va parlar de mesures «cosmètiques».