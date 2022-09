El Japó va presentar ahir un esborrany de pressupost en Defensa per a l’any vinent amb un nivell de despesa rècord en resposta als desenvolupaments armamentístics de la Xina i Corea del Nord i a la guerra d’Ucraïna. El pressupost sol·licitat pel Ministeri de Defensa per a l’exercici 2023 ascendeix a 5,59 bilions de iens (39.710 milions d’euros), un 7,5% més que l’any anterior, i inclou una partida indefinida per desenvolupar les capacitats militars en els pròxims cinc anys que elevarà la xifra final a una quantitat major.

La justificació de la que serà la despesa més gran militar fins ara són els creixents desafiaments que envolten el Japó, entre els quals Defensa destaca la invasió russa d’Ucraïna, els "continus intents de la Xina de canviar l’statu quo" a la regió o la intensificació de les provocacions de Corea del Nord, segons consta al document. L’agressió russa "sacseja l’ordre internacional", mentre que Pequín "ha aprofundit la seva col·laboració amb Moscou", a més d’intensificar les seves maniobres militars a prop de Taiwan i "no abandonar aparentment l’opció de recórrer a la força" per unificar aquesta illa amb la resta del seu territori, adverteix el ministeri. El Japó manté disputes territorials amb la Xina i Rússia per la sobirania de diverses illes situades respectivament al sud-oest i al nord de l’arxipèlag nipó. "No es pot descartar que es doni a l’Indopacífic una situació similar a la que passa a Europa", remarca el document, que també destaca "l’entorn de seguretat cada vegada més complex" al voltant de l’arxipèlag nipó. En aquest context, el Japó planeja adquirir per primera vegada míssils nord-americans de creuer de llarg abast JASSM (Joint Air-to-Surface Estand-off Missile), capaços d’arribar a blancs a uns 1.000 quilòmetres de distància, a més de produir de manera domèstica i a gran escala altres models terra-terra i també per a ús naval. El pressupost inclou la investigació i desenvolupament de míssils hipersònics, un projecte el cost del qual no es detalla i amb què el Japó aspiraria a contrarestar les proves i desplegaments d’aquest tipus d’armes per part de la Xina, Corea del Nord i Rússia. També es preveu l’adquisició de nous escuts antimíssils PAC i Aegis i de radars navals per millorar la capacitat d’interceptar projectils d’última generació, així com comprar avions no tripulats de combat (el Japó de moment només disposa de drons de vigilància), que puguin ser fets servir en conflictes minimitzant les baixes humanes, segons el document. El projecte de pressupost de Defensa serà ara revisat pel Govern nipó, que té previst aprovar-lo al Parlament nacional a principis d’any amb la intenció que entri en vigor el març del 2023, quan comença el nou exercici fiscal. La quantitat sol·licitada se situa per sota de l’1% del producte interior brut del Japó, tot i que les despeses el cost de les quals no s’ha estimat, com el desenvolupament de míssils hipersònics, podrien disparar la quantia final i acostar-la al 2%, el nivell de despesa militar dels països de l’OTAN.