L’aixecament dels peatges de l’AP-7 i l’AP-2, que es va fer oficial el 31 d’agost del 2021, ha suposat un estalvi d’uns 600 milions d’euros per als usuaris, segons va detallar el Ministeri de Transports, que fa un any va xifrar l’estalvi en 750 milions. Un any després, el trànsit de l’AP-7 s’ha incrementat en un 40%, mentre que a l’AP-2 en un 122%. Davant d’això, Transports ha engegat una quarantena d’actuacions per ««millorar la funcionalitat i resiliència de les vies», dotades amb un pressupost de 1.050 milions d’euros. Sobre la implementació d’altres sistemes de pagament de les vies, el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, va afirmar ahir que «ara no és el moment» d’abordar una implementació a a curt termini.

En aquest sentit, Flores va explicar que el ministeri ha iniciat aquest agost un «estudi d’alternatives» de mecanismes de pagament, amb el propòsit d’analitzar «totes les possibilitats». Malgrat que el ministeri no ha concretat en dates, el secretari general d’Infraestructures va afirmar que l’estudi té un termini entorn d’un any, amb la qual cosa no s’espera que abans del 2025 es pugui implementar cap altre sistema de finançament a l’AP-7 i l’AP-2. Per la seva banda, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va instar ahir l’Estat a implementar un sistema de pagament per ús que garanteixi un bon manteniment de les autopistes de l’Estat a Catalunya. Puigneró va advertir que les autopistes no poden esperar fins al 2025, «pel seu grau de degradació, fet que genera inseguretat i això no és acceptable». Puigneró va afirmar que el Govern «estem disposats a implantar un model de finançament i, de fet, fa molts anys que ho demanem». Va argumentar que «hi pot haver diversos sistemes tecnològics, que tinguin en compte el pagament per ús, per quilometratge i que introdueixin altres variables ambientals i socials, que permetrien finançar les vies d’alta capacitat a Catalunya, perquè no confiem que l’Estat les mantingui al nivell que mereixen».