Avui, dia 1 de setembre, entra en vigor una de les mesures anticrisi aprovades pel Govern central: la gratuïtat dels trens de Rodalies i mitja distància de Renfe. A Catalunya, fins al 29 d’agost, un total de 81.086 persones havien adquirit els abonaments gratuïts de Rodalies i mitja distància. A partir d’avui ja els podran utilitzar.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’ens encarregat de marcar les tarifes a Catalunya, tem que la gratuïtat posi al límit el servei de Rodalies. Des de Renfe han fet una crida a la calma: hi ha marge per assumir més viatgers. Segons van explicar fonts de la companyia, després de la davallada de la pandèmia, els trens de Rodalies tenen aquests moments una demanda del 80%, per tant queda un 20% de marge per augmentar usuaris i situar-se en el 100% que el servei tenia abans de la pandèmia.

En aquestes últimes setmanes des que es va anunciar la mesura, Renfe havia recomanat als ciutadans retirar els abonaments abans del 5 de setembre, dia que, amb la tornada a l’escola, marcarà la recuperació de la plena normalitat en l’ús dels trens. I tot apunta que així ha estat. No obstant, Rodalies iniciarà avui un dispositiu per fer un seguiment de com transcorre la jornada, tant des del punt de vista de retirada d’abonaments com d’afluència de viatgers. Així mateix, hi haurà un equip de 70 persones distribuïdes a les principals estacions catalanes per resoldre dubtes i problemes que puguin tenir els usuaris.