Marisol Burón, la mare de la jove valenciana Marta Calvo, assassinada el novembre del 2019, va assegurar ahir, després de conèixer la sentència a què ha estat condemnat el responsable del crim, que «a Espanya surt barat matar», i va dir que recorrerà per aconseguir una «condemna exemplar» que inclogui la presó permanent revisable. En una roda de premsa després de fer-se pública la sentència de gairebé 160 anys de presó a la qual ha estat condemnat Jorge Ignacio Palma, l’assassí de la seva filla i dues dones més, Burón va considerar que «alguna cosa ha fallat», i va dir que continuarà reclamant la modificació de l’article 140 del Codi Penal perquè l’ocultació del cos sigui motiu per imposar una presó permanent. La presidenta del Tribunal del Jurat que va jutjar Palma no considera aplicable la presó permanent a l’acusat perquè no havia estat condemnat amb anterioritat per delictes contra la vida.