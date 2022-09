Les víctimes d’accidents de trànsit (morts, ferits greus i lleus) han caigut un 17,3% -2.240 víctimes menys- en el primer any sense peatges en la majoria d’autopistes de Catalunya al conjunt de la xarxa vial del país. Així ho va assegurar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT), que comptabilitza 10.733 víctimes des de l’1 de setembre del 2021 i fins al 30 d’agost del 2022, una xifra inferior a la registrada en el mateix període dels anys 2018 i 2019, abans de la pandèmia, quan la xifra se situava en 12.973 accidentats.

Encara que hi ha hagut una millora general en els indicadors, sí que han augmentat a l’AP-7 els accidents mortals i greus, ja que en aquest mateix període han crescut de 12 a 25 les víctimes que han mort, i si als decessos se sumen també els ferits greus, la xifra ha augmentat de 37 a 66.

En la resta d’autopistes alliberades també hi ha hagut més morts a l’AP-2, que ha passat de 0 a 4; i a la C-33, d’1 a 2; encara que a la C-32 nord hi ha hagut una víctima mortal menys, en reduir-se el còmput de 5 a 4. En contrast amb aquestes dades, les víctimes mortals s’han reduït a les carreteres nacionals paral·leles en aquestes autopistes, ja que a l’N-II ha passat de 9 a 4, l’N-340 de 9 a 1, i ha caigut també el conjunt de la sinistralitat en aquestes vies.

L’SCT també ha destacat que a l’AP-7 s’ha produït un augment d’accidents mortals amb vehicles pesats implicats, ja que aquests s’han duplicat (de 7 a 14) malgrat el 4,3% de reducció general de sinistralitat a la xarxa vial catalana.

A l’AP-7 també han augmentat les víctimes mortals de col·lectius vulnerables, ja que han mort a la via sis motoristes, mentre que en el mateix període anterior no se n’havia registrat cap, i hi ha hagut 7 atropellaments a vianants, enfront dels 2 registrats abans de la suspensió del peatge. Pel que fa a la mobilitat registrada aquest primer any de suspensió de les autopistes, l’AP-7 ha registrat un augment del trànsit del 37,6% al tram nord i del 26% al tram sud.