El president rus Vladímir Putin no assistirà demà al funeral de l’últim dirigent de l’antiga URSS, Mikhaïl Gorbatxov, mort a l’edat de 91 anys, segons va confirmar ahir el portaveu del Kremlin. «Sabem que la cerimònia principal serà el 3 de setembre, igual que el funeral, però l’agenda del president no li permetrà ser-hi», va declarar a la premsa Dmitri Peskov.

El portaveu va precisar que Putin, ferm detractor del llegat del dirigent, ja havia visitat l’hospital moscovita on va morir Mikhaïl Gorbatxov per retre-li homenatge i «col·locar flors al seu fèretre». Va afegir que hi haurà «elements de funeral nacional» durant l’enterrament de Gorbatxov, per exemple una «guàrdia d’honor», i que el mateix està sent organitzat «amb l’ajuda de l’Estat». L’últim dirigent de l’URSS va morir dimarts als 91 anys després d’una «llarga i greu malaltia». Gorbatxov va estar al poder entre 1985 i 1991 i va desfermar la desaparició de l’URSS durant el seu mandat.

D’altra banda, mitjans russos van confirmar ahir que el cap de la junta directiva de Lukoil, Ravil Maganov, va morir després de caure d’un sisè pis a l’Hospital Clínic Central de Moscou. Fonts policials confirmen que no es va trobar cap nota de suïcidi al lloc dels fets. La direcció de Lukoil havia qualificat la guerra d’Ucraïna de «tragèdia» i demanava la seva fi «el més aviat possible». Maganov és el novè oligarca rus que mor enguany en estranyes circumstàncies.