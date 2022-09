En un discurs des de les portes de l’Independence Hall de Filadèlfia, on es van signar la declaració d’Independència i la Constitució, el president dels EUA, Joe Biden va assegurar que «la igualtat i la democràcia estan sota atac» i va llançar un atac ferotge contra Donald Trump i els republicans sota el seu lideratge. «Representen un extremisme que amenaça els fonaments de la república», va dir Biden, que els va qualificar d’agents «del caos». Encara que va marcar diferències entre republicans moderats i extremistes, va dir que «el Partit Republicà avui està dominat, dirigit i intimidat per Donald Trump i els republicans MAGA», en referència a les sigles en anglès de l’eslògan trumpista Fer Amèrica Gran de nou. «Això representa una amenaça per a aquest país», va dir i va recordar que «la història ens diu que la lleialtat cega un sol líder i la disposició a participar en violència política és fatal per a la democràcia».