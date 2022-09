El jutge del cas Voloh, que investiga el finançament del procés’ Joaquín Aguirre, ha exculpat d’un delicte contra l’administració pública l’empresari establert a Igualada Oriol Soler, persona de confiança de l’expresident Carles Puigdemont, per la falta d’un informe de la Guàrdia Civil i per evitar-li un «perjudici econòmic» davant la impossibilitat de poder signar un contracte amb una entitat pública si continuava imputat per aquesta infracció penal.

Segons la resolució a la qual ha tingut accés El Periódico, l’arxivament dictat és parcial i l’empresari, detingut l’octubre del 2020, continua tenint la condició d’investigat. L’advocat de Soler va presentar el 30 d’agost un escrit al jutjat sol·licitant el sobreseïment provisional parcial només del delicte contra l’administració pública, a l’espera del resultat del conjunt de la investigació. El jutge ha acordat acceptar aquesta petició de manera «urgent» per evitar un possible perjudici econòmic, ja que, com a director general d’una empresa, se li ha negat la possibilitat de tramitar un contracte administratiu amb una entitat pública en estar imputat per aquest delicte.