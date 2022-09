El Grup dels Set (G7) va arribar ahir a un acord per instaurar una limitació de preus al petroli rus i altres productes derivats, segons va informar un comunicat publicat pel club de països més rics del món al final de la reunió de ministres de Finances. Moscou ha advertit que tallarà el subministrament als països que apliquin la mesura, i amenaça amb idèntica mesura respecte al gas si la represàlia s’aplica també a aquesta font d’energia. Com a aperitiu, Gazprom, el monopoli rus del gas, va anunciar que no podrà reprendre avui el flux pel gasoducte Nord Stream 1, tal com estava previst, escudant-se en presumptes problemes tècnics de nova aparició.

La limitació de preus es realitzarà de manera efectiva mitjançant una prohibició generalitzada de prestar serveis que permetin el transport marítim d’aquests productes d’origen rus. Únicament es permetrà proveir serveis de transport si el petroli i els derivats es compren a un preu igual o menor al fixat per la coalició. En el seu comunicat, els ministres de Finances de les nacions del G7 no van detallar el preu límit. Únicament van assenyalar que la xifra es decidirà conformement a un ventall de detalls tècnics. «El límit de preus es comunicarà públicament d’una forma clara i transparent», ha indicat el G7. A més, aquests preus es revisaran en cas de ser necessari. El club de països del qual formen part els Estats Units, el Regne Unit, França, Itàlia, el Canadà, Alemanya i el Japó, amb la UE de convidat, assegura que aquesta mesura està «específicament dissenyada» per reduir els ingressos de Rússia i la seva capacitat de finançar la guerra, al mateix temps que limita l’impacte en els preus globals d’energia. El G7 ha convidat tots els països que vulguin a aportar comentaris i idees sobre el disseny i la implementació del límit de preus. «Busquem establir una àmplia coalició per a maximitzar la seva efectivitat i instem a tots els països que encara busquin importar petroli rus a què es comprometin a fer-ho a preus iguals o inferiors al del límit», recull el comunicat fet públic pel club que aplega alguns dels països més rics del planeta.