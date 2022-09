Els exconsellers Josep Rull i Raül Romeva van reclamar ahir l’amnistia després del dictamen del Comitè de l’ONU, que apunta que l’Estat espanyol va violar els seus drets i els d’Oriol Junqueras i Jordi Turull per la seva suspensió com a diputats abans de la condemna per l’1-O. Romeva va dir que es tracta «d’una victòria moral i política, però no només això» i creu que és «un pas endavant al camí cap al TEDH «. I ha reclamat a l’Estat espanyol que reaccioni. D’altra banda, Rull va afirmar que la resolució és «legalment vinculant», tot i que admet que és «poc optimista» amb que l’Estat espanyol mogui peça. Tot i això, destaca que tindran «munició jurídica» per a les causes ja obertes a Luxemburg i Estrasburg.

Des de Ginebra, l’advocat i expert en dret internacional Nico Krisch, que ha treballat en el grup d’advocats que coordinarien l’estratègia internacional dels presos i exiliats pel procés independentista, va subratllar ahir que l’Estat ha de fer canvis legals per garantir que no es torni a repetir una violació de drets polítics com en el cas dels polítics independentistes, tal com ha assenyalat el comitè de l’ONU. «El comitè no pot forçar a fer-ho, però cada pas de no compliment posa Espanya fora de la família de les democràcies liberals», va remarcar l’advocat, tot subratllant que no complir el dictamen comportarà «problemes de reputació importants» a l’Estat a l’ONU. Krisch també va remarcar que la decisió del comitè de Drets Humans de l’ONU és «important» de cara als processos a tribunals internacionals, tant pels casos d’extradició com al Tribunal Europeu de Drets Humans. «Espanya ha d’acabar l’estratègia d’opressió», va dir.

Per a l’advocat i professor de l’Institut Universitari d’Alts Estudis Internacionals de Ginebra, els indults als líder independentistes condemnats per l’1-O no són una «reparació completa». «Espanya ha d’assegurar que això no torni a passar», va remarcar Krisch, tot assenyalant que això passa per reconèixer la violació dels drets i per fer canvis legislatius.