Pedro Sánchez va avalar ahir a Sevilla la decisió del G-7 de posar límit al preu del petroli que es compra a Rússia i que ha desencadenat que la gasista estatal russa Gazprom hagi anunciat la suspensió de l’enviament de gas a Europa. «Des del Govern d’Espanya donem suport a aquesta mesura, la unitat és fonamental, però també demanem a la Comissió Europea que faci immediatament les reformes que fa mesos que demanem per defensar la classe mitjana treballadora i la indústria, que dóna feina a molta gent », va assenyalar el president del Govern. «Davant del xantatge de Putin, que ha deixat clar que l’energia és una arma de guerra, unitat», va explicar Sánchez, mentre demanava a Brussel·les mesures per controlar la factura energètica. «Les grans empreses energètiques porten de la mà el PP i la dreta mediàtica perquè no hi hagi suport a aquestes mesures», va advertir el líder socialista.

Sánchez va començar ahir a Sevilla la campanya «El Govern de la gent». El soroll el va posar un grup molt reduït al crit de «Que et voti Txapote» que, segons la gent del barri i del PSOE, eren persones vinculades a Vox que volien criticar l’acostament de presos d’ETA a les presons basques per esbroncar el president del Govern. El sindicat Solidaritat havia difós a les xarxes la direcció exacta de la convocatòria socialista. Sánchez i la seva comitiva van fer com si no existissin. La seguretat es va afanyar a ignorar les veus i es va demanar expressament als veïns respecte per a totes les posicions.

A l’inici de l’acte, encara se sentien alguns sons de xiulet i Sánchez va fer broma que «alguns mostren molt bons pulmons», deixant clar quina és l’estratègia: «No ens amagarem, explicarem les coses a la gent», va dir. Als jardins d’una important comunitat de propietaris, amb unes 800 persones, l’aforament completament ple i gent dreta, el líder socialista va començar els seus actes amb el lema d’«El Govern de la gent». Primer va fer una passejada a peu pels voltants del mercat d’un barri obrer conegut pel seu fort teixit associatiu i el seu poderós múscul veïnal.

Contacte directe

El Govern ha canviat d’estratègia i el PSOE ha passat a l’ofensiva. En els darrers dies ha quedat clar. Sánchez augmentarà el contacte directe amb els ciutadans i demà començarà el curs a la Moncloa canviant la reunió amb l’Ibex 35 convocada fa un any per una trobada amb els ciutadans. El missatge és que cal més carrer, vendre millor la gestió del Govern, entrar a rebatre el que anomenen brots de la dreta. La consigna és que Sánchez, que té millor imatge com a líder internacional que com a president al seu país, trepitgi el carrer tot el possible. En això consisteix aquesta nova estratègia, explicaven als jardins de Pino Montano els dirigents del PSOE, convençuts que aquest canvi de cicle que auguren les enquestes és reversible i «s’ha canviat el pas» des de l’últim debat de Política General al juliol.

El PP demana al Govern que flexibilitzi les ajudes

El PP va exigir ahir al Govern que reformuli les ajudes per compensar el límit del gas a les empreses i introdueixi la possibilitat que aquelles que operen parcialment amb cogeneració també es puguin acollir a elles. Així ho va manifestar a Palència el senador i portaveu de la comissió de la Comunitat de Madrid, Pedro Rollán, que va alertar que si no 600 indústries i 200.000 llocs de treball podrien desaparèixer. Més del 60% de la cogeneració s’ha aturat en els últims mesos perquè continuar produint electricitat ha deixat de ser rendible.