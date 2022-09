Les aules de Catalunya s’obriran aquest matí per uns 700.000 alumnes d’infantil i primària, una setmana abans de les dates habituals, i a diferència dels dos últims cursos ho faran sense mesures sanitàries per combatre la covid.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en diverses ocasions ha assenyalat que aquest serà un curs «il·lusionant» ja que «no hi haurà mascaretes, distància de seguretat ni grups bombolla», en el qual «es podrà recuperar l’orgull de ser docent».

L’avançament del curs al dia 5 de setembre en escoles i al dia 7 en instituts va ser anunciat per Gonzàlez-Cambray i pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, el passat mes de febrer i durant tot l’anterior curs va provocar les queixes dels sindicats de docents.

Segons el conseller, el curs arrenca abans per «disminuir la desconnexió dels alumnes amb el sistema escolar» i «afavorir als alumnes, especialment als més desfavorits» ja que «compten amb menys possibilitats de participar en activitats d’oci educatiu i extraescolars».

Per compensar les hores lectives dels mestres, els alumnes de la xarxa pública començaran les classes a les 09.00, les acabaran a les 13.00 i no hi haurà horari lectiu després de l’hora del menjador.

No obstant això, perquè els nens surtin de l’escola en el seu horari habitual, a les 16.30 hores, s’oferiran activitats gratuïtes d’oci educatiu des de les 15.00 hores que, en la gran majoria dels casos, gestionaran les empreses que s’encarreguen de l’espai de menjador.

Les patronals de la xarxa concertada van comunicar que les classes acabaran com sempre, a les 17.00, encara que a la fi del passat mes d’agost, Educació va obrir una convocatòria de 4 milions d’euros per concedir subvencions destinades a l’oci educatiu després de l’horari de menjador durant el mes de setembre.

Segons Educació, els centres públics han signat 1.683 contractes per al monitoratge de les tardes de setembre, la qual cosa suposa el 100% dels centres de titularitat pública.

Per a això, la Generalitat invertirà 12 milions d’euros del pressupost d’Educació, que per a l’any 2022 se situa en uns 6.600 milions d’euros.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació compensa part de les hores lectives del professorat per l’inici de les classes una setmana abans.

Unes altres de les mesures que ha pres la conselleria per compensar les hores lectives del professorat són afegir un dia de lliure elecció a les escoles, encara que la conselleria ha aconsellat que es faci en el segon trimestre atès que és el que té menys festius, i començar les vacances de Nadal un dia abans.

També per facilitar l’organització del curs a causa de l’avançament del calendari, al juny es van nomenar 17.303 mestres.

Sense vagues

El curs també començarà sense les vagues convocades pels sindicats docents gràcies a un acord signat dijous passat pel qual el Departament d’Educació s’ha compromès a incorporar 1.463 docents a primària - i altres 2.069 en secundària- i reduir la càrrega lectiva en una hora, passant de les actuals 24 a 23 setmanals, per destinar-la a tasques de coordinació a condició que hi hagi pau social.

Els professors consideren necessari un treball de debat pedagògic per abordar el nou aprenentatge per competències de la nova ordenació curricular que aterrarà en els cursos imparells d’Infantil, Primària i ESO. En el curs 2023-24 se sumaran els parells.

Malgrat això, hi ha un marge perquè els centres que no se sentin preparats per començar amb el nou currículum ho facin l’any proper.