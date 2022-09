Aquest diumenge el papa Francesc va proclamar beat Joan Pau I, també conegut com el pontífex dels 33 dies, pel nombre de dies que va durar el seu brevíssim pontificat entre el 26 d’agost i el 28 de setembre de 1978, quan el jerarca catòlic va morir sobtadament. Últim Papa italià i nascut amb el nom d’Albino Luciani, Joan Pau I va obtenir el reconeixement en una cerimònia presidida pel mateix Francesc i que va ser seguida per unes 25.000 persones a la plaça de Sant Pere.

L’Església catòlica va intentar així posar un punt final a gairebé mig segle d’especulacions sobre la misteriosa mort de difunt pontífex. L’efímer Papa, de fet, va morir en un moment de grans turbulències geopolítiques al Vell Continent, amb la Guerra Freda i el terrorisme a Itàlia en ple apogeu, i poc abans que es coneguessin públicament una sèrie de greus escàndols financers que van afectar directament el petit estat teocràtic.

Unes circumstàncies que van inflar la teoria que Luciani havia estat, en veritat, assassinat, per la seva intenció de centrar-se en combatre la corrupció al Vaticà. Això últim fins i tot va arribar a ser la tesi d’un llibre de 1984 de l’autor britànic David Yallop, En nom de Déu, un volum que va vendre milions d’exemplars i que ara la periodista i vicepostuladora de la causa de canonització de Joan Pau I, Stefania Falasca, va qualificar de «fake news».

En efecte, segons Falasca, que va integrar l’equip d’experts que van promoure la causa de beatificació del desaparegut pontífex, els informes i testimoniatges recollits sobre la mort de Joan Pau I confirmarien que el Papa no va morir per una fosca conspiració, sinó per un infart que va posar fi a la seva vida de forma fulminant. Aquesta és la tesi que també dona suport al Vaticà, després de diversos anys en què les especulacions sobre la causa de la mort de Luciani hagin donat peu a desenes de llibres, ponències, i articles sobre l’assumpte.