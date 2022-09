La Fundació Puigvert de Barcelona alerta del constant increment de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i, coincidint el Dia Mundial de la Salut Sexual, que se celebrava ahir diumenge, va llançar una campanya per promoure la salut sexual masculina.

Sota el lema «La prevenció de les ITS també és cosa d’homes», la campanya, que es perllongarà durant tot el mes de setembre, vol sensibilitzar sobre la importància de la salut urogenital, sexual i reproductiva dels homes durant totes les etapes de la vida.

«Les ITS constitueixen un problema important de salut pública, tant per la seva alta incidència com les seves complicacions i seqüeles, si no es realitza un diagnòstic i tractament precoç», va recordar l’andròleg Álvaro Vives, cap de la Unitat d’ITS de la Fundació Puigvert, hospital especialitzat en urologia, andrologia, nefrologia i medicina reproductiva.

Segons Vives, «l’increment progressiu i significatiu de les ITS es deu a l’augment de les pràctiques de risc i del nombre de parelles sexuals, afavorit per l’ús d’aplicacions i altres factors».

Segons l’informe presentat el passat mes de juny per l’Observatori de Salut Femenina impulsat per Bloom, la plataforma digital de salut femenina integral, amb el suport de Dexeus Dona i la Fundació Puigvert, l’evolució de les ITS a Espanya va anar creixent fins a arribar al seu punt màxim de contagis el 2019, quan es van registrar almenys 16.304 casos, un increment del 1.073 % respecte el 2012.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va registrar el 2020 un total de 374 milions de persones amb sífilis, linfogranuloma, clamidia o gonorrea, mentre que l’últim informe del Ministeri de Sanitat confirma aquest increment global a Espanya, on el 2019 es van diagnosticar 23.052 infeccions en homes (34 % clamidia, 43 % de gonorrea, 21 % en sífilis i 2% de linfogranuloma).

Segons la Fundació Puigvert, els homes són els més afectats per aquestes infeccions en els últims anys i gran part de l’augment es produeix principalment en els homes que tenen sexe amb homes.

També els viatges, l’intercanvi de parelles sexuals i altres factors propicien que molts patògens que estan en altres països s’estenguin a la resta del món.