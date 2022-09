El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha apostat per «intentar reconduir» el rumb del Govern per davant d’«un cop de porta». «Ens hi juguem la unitat de l’independentisme», va advertir en una entrevista a La Vanguardia.

L’exconseller creu que ERC no està complint l’acord per governar amb JxCat i caldrà prendre «una decisió» un cop passat el debat de política general.

Va ser precisament Turull qui dilluns va presentar l’auditoria que Junts ha fet sobre el compliment del pacte amb ERC, que suspèn el Govern en l’àmbit nacional. «No podem seguir així», va dir aleshores, un missatge que ha repetit en l’entrevista publicada el diumenge: «Tal com funcionem ara, no podem continuar».

Els incompliments que veu Turull passen tant per la manca d’una «direcció estratègica independentista per valorar els acords» com per la constitució de la taula de diàleg amb el Govern espanyol, de la qual JxCat no ha participat darrerament. «Segons l’acord de Govern, ha d’estar constituïda per persones que garanteixin la transversalitat de l’independentisme. Però de sobte només hi poden anar membres del Govern», va criticar.

També va lamentar que «es va dir que la taula era per parlar d’amnistia i autodeterminació i els anuncis són més propis d’una comissió bilateral» i que l’independentisme «no aprofita la debilitat del Govern espanyol a nivell parlamentari». «Moltes votacions a Madrid en lloc d’ajudar-nos a avançar cap a la independència ens estan buidant de contingut l’autogovern», va afirmar.

A més, va anunciar que el seu grup al Congrés dels Diputats presentarà una reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (LECRIM) per suprimir l’article que permet suspendre diputats.