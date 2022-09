Liz Truss es perfila com la guanyadora de les primàries conservadores que s’han celebrat durant tot el mes d’agost al Regne Unit.

Les urnes van tancar aquest divendres a les cinc de la tarda. Van obrir el passat 4 d’agost i 160.000 militants del Partit Conservador van poder votar de manera digital o per correu postal. Les primàries s’han dividit en dues fases des que van forçar Boris Johnson a dimitir com a primer ministre britànic el passat 7 de juliol. Es van presentar onze candidats per succeir-lo. La primera fase va consistir en una sèrie de rondes per seleccionar dos candidats. Van votar els 357 diputats conservadors.

Rishi Sunak, l’exministre de Finances, l’home que va fer caure Johnson, es va imposar en totes les rondes. Liz Truss, l’actual ministra d’Exteriors, lleial a Johnson, es va classificar in extremis en l’última ronda per darrere de Sunak. Tots dos van competir en la segona fase en la qual han votat les bases del partit i en la qual Truss era la favorita. Truss s’ha presentat com la nova Thatcher prometent una baixada d’impostos i la reversió d’alguns dels impostos anunciats per Sunak durant els dos anys que va ser el titular de Finances de Johnson, com el de la seguretat social i el de societats.

La campanya ha consistit en 12 debats per tot el país, l’últim, multitudinari, on els militants podien posar a prova els dos contendents.