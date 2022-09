La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha volgut aclarir si es presentarà a les primàries per liderar el nou projecte taronja amb el qual tornar a reconnectar amb el seu electorat per no «enterbolir» tot el procés de refundació, que culminarà amb una Assemblea extraordinària.

En una roda de premsa després de la reunió de l’Executiva i de l’equip per a la refundació del partit, Arrimadas va confirmar que es poden complir els terminis que es van donar per dur a terme la refundació en sis mesos i, per tant, va plantejar en la reunió d’ahir que aquest procés culmini en una Assemblea extraordinària que podria celebrar-se a finals de desembre o principis de gener de 2023, tal com va traslladar a la direcció la setmana passada. Arrimadas, que admet que la situació del partit és «molt greu» en acumular molts resultats electorals «molt dolents» no va voler revelar la incògnita sobre les seves intencions polítiques, que dependran, en bona part, de com percebi ella els suports interns amb els quals compta i el pols que prengui a la militància, molt minvada amb tant de revés electoral (uns 12.000 dels prop de 30.000 que van arribar a sumar).