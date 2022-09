El president xilè, Gabriel Boric, es va reunir ahir amb els presidents de la Cambra de Diputats i del Senat de Xile després del rebuig diumenge del projecte de constitució elaborat per la Convenció Constituent i els va instar a obrir negociacions per aconseguir un «camí institucional» per al procés constituent.

Boric convocarà «els diferents partits amb representació parlamentària, també a actors de la societat civil, per escoltar els seus punts de vista», va explicar el president del Senat, el socialista Álvaro Elizalde. «Ens ha demanat que al Congrés Nacional es desenvolupi un diàleg que permeti establir un camí institucional per avançar en el procés constituent», va explicar. L’objectiu és un diàleg incloent que incorpori diferents mirades «per canalitzar el procés constituent». La trobada amb Soto i Elizalde, d’una mica més d’una hora al Palacio de la Moneda, el va anunciar el propi Boric en la seva intervenció que va tenir lloc diumenge a la nit, quan es va fer evident el resultat que pronosticaven les enquestes i el text proposat per la Convenció Constituent va ser rebutjat pel 61,86% de votants, segons dades oficials del Servei Electoral xilè (Servel).