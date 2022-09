La dona que va passar unes vuit hores dins del mar allunyada de la riba de la platja de Barcelona es troba en bon estat de salut. Després de ser localitzada pel vaixell Medi Sidney, va ingressar a l’hospital del Mar. Una portaveu del centre va explicar que la dona va estar sota observació mèdica i que va ser donada d’alta després de comprovar que no patia hipotèrmia ni cap altre símptoma atribuïble a la travessia arriscada que va protagonitzar entre la tarda de diumenge i la matinada d’ahir. La dona va entrar a nedar a la platja de Sant Miquel, a la Barceloneta, cap a les 20.00h d’aquest diumenge i es va donar avís de la desaparició a les 22.00h després de trobar-se les seves pertinences abandonades a la sorra, segons va informar la periodista Anna Punsí a Twitter. El Medi Sidney va veure la dona cap a les quatre de la matinada. La Guàrdia Civil explica que la nàufrag va tenir prou força per continuar nedant fins al vaixell per cridar l’atenció.