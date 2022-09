L’assassinat a trets de J.M.G., un home de 43 anys i de nacionalitat dominicana, diumenge de matinada va ser una mort planificada. Els sospitosos que es van acostar fins a la víctima i van obrir foc havien anat a matar-ho i es van assegurar que ho aconseguirien. La forma de conducta dels assassins sumada al fet que J.M.G. era una persona amb diversos antecedents policials, també per tràfic de droga, han obligat els Mossos d’Esquadra a extremar les precaucions, segons les fonts consultades per El Periódico. La principal hipòtesi és que es tracta d’una venjança. No ha quedat oblidat el que va succeir el 2016, quan dues bandes dominicanes es van enredar en una espiral de violència sense precedents a Catalunya. Tot va començar amb el robatori d’un carregament de droga portat des d’Amsterdam. El sagnant enfrontament es va allargar durant un any i es va saldar amb sis assassinats.