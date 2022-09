Es van confirmar els pitjors presagis que planaven sobre Iván Safronov, periodista rus especialitzat en temes militars i de seguretat: ha estat condemnat a 22 anys de presó després de ser trobat culpable del delicte d’«alta traïció», en concret d’haver compartit material classificat amb la intel·ligència txeca, acusació que el propi informador rebutja. En un dia negre per a la causa de la llibertat de premsa a Rússia, durant el matí, un altre tribunal de Moscou havia revocat la llicència de publicació de la revista independent Nóvaya Gazeta, on s’han publicat en els últims anys algunes de les més destacades recerques sobre la corrupció i les violacions dels drets humans a Rússia en els últims anys. Durant la vista judicial, Safronov va al·legar que mai va fer res d’il·legal i que la informació que va obtenir era de fonts obertes. També va revelar que va rebutjar una oferta per acceptar els càrrecs i rebre una sentència més curta, de 12 anys. Roscosmos, l’agència espacial russa, on treballava com a assessor de premsa fins a la seva detenció, assegura que Safronov no va tenir accés a secrets d’Estat i que els càrrecs no tenen res a veure amb el seu treball a l’empresa estatal.