El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ha trobat un jutge per completar el tribunal que haurà de jutjar l’expresident del Parlament i actual conseller Roger Torrent i a altres exmembres de la Mesa, entre els quals l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adrian Delgado, per haver permès la tramitació a la cambra de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació en contra de la monarquia, eludint els mandats del TC. El designat és el magistrat Francisco Segura Sancho, de la secció d’apel·lació de l’alt tribunal català, i al qual se li ha comunicat la decisió perquè confirmi la seva disponibilitat. Per tant, si no hi ha contratemps, el judici podrà celebrar-se quan estava previst, el 5, 6 i 7 d’octubre. Segura Sancho va ser president de l’Audiència de Lleida des del 2006 i reelegit 2017, i el 2019 va actuar com a inspector de l’ordre penal del CGPJ. Segura substituiria Carlos Ramos, recusat per la defensa dels encausats, igual que Jesús María Barrientos. Ara com ara, el tribunal de la taula és format pels magistrats Carlos Mir, membre de la sala d’apel·lacions civil i penal del TSJC, i la magistrada Marta Pesqueira Car, titular del jutjat de Primera Instància 47 de Barcelona, l’única de la llista de voluntaris que podia cobrir la baixa de Barrientos.