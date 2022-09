La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha exigit a ERC i al PSOE que desvinculin la taula de diàleg de les eleccions municipals i espanyoles. «No podem perdre més el temps en bloquejos estèrils, la taula de diàleg no pot estar sotmesa al calendari electoral», va dir ahir en una conferència a Barcelona.

Albiach va assegurar que fins ara a la negociació s’ha validat les propostes dels comuns, com la desjudicialització del conflicte o el blindatge del català, i va demanar que «si s’ha d’acabar acordant les propostes d’ECP no cal que triguin més i les apliquin ja d’entrada».

La líder dels comuns també va instar ERC i PSOE a parlar de «demanar perdó» per creure en la taula de diàleg. «Prou de demanar perdó, a uns i a altres, ja sigui al PP o a Junts i a la CUP, per creure, defensar i apostar per la taula de diàleg», els ha exigit, per afegir després que cal «menys demanar perdó i més fer-la avançar».