A Catalunya hi ha hagut 18 morts l’última setmana

El departament de Salut ha declarat 22 ingressats menys per covid-19 que no pas la setmana anterior, xifra que suposa un total de 524 hospitalitzats. Són dades entre el 29 d’agost i el 4 de setembre.

D’altra banda, hi ha 9 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI) –set menys en relació amb les dades de la setmana passada- i 18 morts declarats en aquest període. Es tracta de persones majors de 60 anys i deu d’elles de més de 80. La setmana anterior, es van comunicar 33 morts a causa de la malaltia, i la darrera setmana de juliol, fa un mes, en van ser 107.

Pel que fa als positius diagnosticats per l’atenció primària, hi ha hagut 2.830 casos en una setmana. L’anterior, entre el 22 i el 28 d’agost, van ser 3.263 positius. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa fins a 40.

A l’Estat espanyol s’han notificat 119 morts per covid des de divendres. Això fa que les defuncions a causa de la malaltia des de l’inici de la pandèmia arribi a les 112.923 persones.

El registre de contagis ha sofert un augment de 6.073 infectats en els darrers 4 dies, fet que situa la xifra global des del març del 2020 en els 13.358.722. El nombre d’ingressats als hospitals ha baixat des de divendres fins a les 2.889 persones, 134 menys que en l’últim recompte, mentre que a l’UCI hi ha 224 hospitalitzats, 14 més. La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys passa de 153 a 149, 4 punts menys que fa 4 dies.