El Govern demanarà a l’Executiu de Pedro Sánchez que derogui l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal (LEC) que es va emprar per a «violar els drets polítics», segons va dictaminar el Comitè de drets Humans de l’ONU la setmana passada, d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull. En l’escrit, l’organisme va donar al Govern 180 dies per dur a terme aquelles reformes que es precisin per evitar que, en un futur, pugui donar-se de nou una situació anàloga. «Volem una reparació jurídica immediata», va assenyalar la portaveu de l’Executiu Patrícia Plaja. Aquesta derogació, va dir Plaja, no ha d’interferir en la possible «reforma o derogació d’altres lleis», en referència a possibles canvis en el delicte de sedició del Codi Penal. En virtut de l’article 384 bis els quatre polítics, en aquell moment presos, se’ls va impedir realitzar les seves tasques parlamentàries, malgrat haver obtingut en les urnes el corresponent aval de la ciutadania. El dictamen de l’ONU també va donar ordre a l’Estat perquè fes una massiva difusió del seu escrit, cosa que encara no s’ha produït, i que el Govern també li requereix.