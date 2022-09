La portaveu de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha enviat al conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, una carta en la qual el convida a programar una primera «reunió de treball» per començar a negociar els propers pressupostos catalans. En la missiva, a la qual ha tingut accés Efe, Romero subratlla que els pressupostos de la Generalitat per 2023 representen una oportunitat per demostrar que tots saben «estar a l’alçada de les circumstàncies» en un context complex com l’actual. Els socialistes, assegura Romero, volen ser «part de la solució», per la qual cosa reiteren la seva «predisposició a dialogar i a acordar» uns comptes que «haurien de generar el màxim consens possible» al Parlament. «Per això ens posem a la seva disposició per planificar una primera reunió de treball que serveixi per encarar la negociació dels pressupostos per 2023», afegeix Romero, adreçant-se a Giró.