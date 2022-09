Liz Truss va prendre ahir possessió del càrrec com a primera ministra mentre donava els últims tocs al pla d’emergència per pal·liar les conseqüències de la crisi energètica que pateixen famílies i empreses al Regne Unit. La primera decisió de la dona que defensa la rebaixa d’impostos i l’ultraliberalisme serà precisament una intervenció massiva del Govern al mercat energètic.

En el seu discurs a la nació a les portes de Downing Street, en plena tempesta, Truss va citar tres prioritats en les quals centrarà el seu mandat. Potenciar l’economia amb «un pla radical de creixement gràcies a la retallada i la reforma dels impostos». Pal·liar la crisi del cost de l’energia «causada per Putin». Reforçar la sanitat pública perquè «els britànics tinguin els serveis sanitaris que necessiten». Intentant imprimir un cert optimisme en el seu missatge, va afirmar que «per molt forta que sigui la tempesta, sé que els britànics són encara més forts».

Poc després de la presa de possessió es van donar a conèixer els noms dels principals membres del nou gabinet, tots ells lleials a Truss. Kwasi Kwarteng, 47 anys, que exercia com a secretari d’Estat per a les Empreses és ara el ministre de Finances i substitueix en el càrrec al derrotat Rishi Sunak. James Cleverly, 53 anys, es posa al comandament del Foreign Office, on ha estat número dos de Truss quan aquesta era la ministra del departament. La Fiscal General de l’Estat, Suella Braverman, 42 anys, una de les candidates fallides al lideratge, és la nova ministra d’Interior en substitució de la polèmica Priti Patel. Per primera vegada en la història no hi haurà un home blanc en un dels quatre principals càrrecs governamentals. Com a vicepresidenta i al capdavant del ministeri de Sanitat queda Therese Coffey, 50 anys, una gran amiga de Truss que fins ara s’encarregava de Treball i Pensions.

Les mesures sobre el cost de l’energia, que haurien d’anunciar-se ja contemplarien un topall en la factura mitjana anual d’energia en les llars al voltant 2.500 lliures (2.908 euros) per als pròxims 18 mesos. L’objectiu és blindar les famílies davant futures pujades del gas i electricitat. La previsió era fins ara d’un increment de 4.129 euros el mes vinent i de fins a 6.981 euros l’any vinent. La nova Administració està posant els últims tocs a les mesures per a protegir també les empreses que poden caure en la fallida.

La designació de Truss com primera ministra va tenir lloc al castell de Balmoral, en les terres altes d’Escòcia, on la reina passa l’estiu, en lloc del palau de Buckingham, com és tradició.

Boris Johnson, per la seva banda, es va acomiadar ahir del càrrec amb un «això és tot, amics», el «That’s all, folks» amb què Porky tancava els capítols de les aventures dels dibuixos animats Looney Tunes.