El president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, no va voler deixar passar l’oportunitat que ofereix l’obertura de l’any judicial per lamentar «aquest recent discurs polític que advoca, sense majors precisions, per la desjudicialització» del procés. «Es parla així, sense cap rubor, de la necessitat de fugir dels jutges que garanteixen l’aplicació de la llei com a fórmula de solució pacífica i ordenada de les controvèrsies, com si fossin aquests els que haguessin provocat els conflictes amb les seves actuacions en defensa de la legalitat», es va queixar. Després de valorar positivament, que «l’acció política precisa a vegades de l’adopció de mesures excepcionals per solucionar, o mitigar almenys, alguns dels greus problemes que afligeixen la nostra nació, especialment els de naturalesa territorial, existeix el risc que de materialitzar-se aquesta anunciada desjudicialització el que s’acabi produint és una fuga de la llei o del principi d’igualtat en l’aplicació de la llei a tots els ciutadans». I triomfaria «la indisimulada pretensió d’impunitat de determinades categories de subjectes enfront de la resta dels ciutadans», va afegir.