La nova primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, va anar ahir al Parlament britànic per primera vegada com a premier, on va defensar la seva mesura estrella, la reducció d’impostos. El líder del Partit Laborista, Keir Starmer, va criticar Truss, a la qual va assenyalar per intentar voler posar en marxa un «impost Truss» que beneficiarà els bancs. En la mateixa línia va paralar el parlamentari Ian Blackford, que va assenyalar que la mesura la pagaran les famílies «durant els anys propers». «No hi ha res nou en la fantasia conservadora de l’economia de degoteig», va dir Starmer, i va afegir que les famílies i els serveis públics necessiten cada centau que puguin obtenir, per la qual cosa no és el moment adequat per alleujar els impostos de les empreses.