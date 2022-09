Es va acabar allò de parar el cop, defensar la posició i esperar temps millors. Proveït amb nou armament, l’Exèrcit d’Ucraïna ha llançat en l’última setmana les seves primeres contraofensives d’envergadura des de l’inici de la guerra, tant en el front sud pròxim a Kherson, localitat en mans russes des dels primers dies de la invasió, com al front nord, en l’arc comprès entre les localitats d’Izium i Khàrkiv, per intentar alleujar la pressió que patia aquesta última localitat, la segona més important del país en població. Prop d’una quinzena de pobles ucraïnesos que romanien en mans dels ocupants han estat recuperats pel Govern de Kíiv, més assertiu que mai en el pla militar i convençut que pot contrarestar l’avantatge numèric amb el qual compta Rússia amb les capacitats militars recentment adquirides gràcies a les armes enviades de l’estranger.

Segons assegura a El Periódico Alejandro López, coordinador de la web Desxifrant la guerra, que informa al detall dels moviments i les novetats entorn de la línia de front, en l’àrea sud les forces ucraïneses han entrat «com a mínim» en «uns vuit pobles», mentre que al nord haurien estat represos «uns quatre o cinc pobles». No obstant això, l’assoliment més destacat dels avanços militars ucraïnesos ha estat «el tall de la carretera» que uneix la zona occidental del front pròxim a Khàrkiv amb Izium, un important nus de comunicacions controlat per les tropes russes des de començaments d’abril. «Els avanços són substancials», constata Desxifrant la guerra en un tuit.

Què és el que ha canviat sobre el terreny perquè les forces ucraïneses passin a l’atac per primera vegada des de l’arrencada de la invasió al febrer? Fonamentalment, les noves capacitats adquirides gràcies a armament recentment enviat des d’Occident «com els míssils de llarg abast i alta precisió HIMARS, o els míssils AGM88 HMAR», assegura en conversa telefònica Mijailo Samus, exmilitar al capdavant del think tank d’anàlisi militar The New Geopolitics Research Network. «Si es compten amb les capacitats adequades, la superioritat numèrica» de l’enemic «deixa de ser important», assegura.