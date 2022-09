L’ANC replica a Pere Aragonès que «el missatge» de la manifestació no variarà

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, va replicar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no canviarà «el missatge» de la manifestació de la Diada. En una entrevista a El Nacional, Feliu assegurava que l’entitat crida «a tothom» a participar-hi, però avisa que no renunciarà al seu «sentit crític amb l’autonomisme». Ara bé, Dolors Feliu nega que la manifestació sigui contra els partits i diu que només volen «esperonar-los» i avisar-los que si no assumeixen la independència com a política prioritària «la gent no serà al seu costat per anar fent polítiques de ‘qui dia passa any empeny’».

«Si els partits no s’hi posen doncs haurem de prendre mesures per ser nosaltres els que, amb el suport de la gent, puguem fer la independència des d’un punt de vista de la mobilització democràtica i pacífica», alerta Feliu, que recorda a les formacions independentistes que «no són res sense la gent». Amb tot, Feliu defensa que volen que la manifestació sigui «crítica però no excloent». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir a l’ANC dimecres que «el més lògic» seria que a la manifestació de la Diada «enfoquin la pressió» a l’Estat i no es concentrin en fer «retrets a companys de viatge». Ahir, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, va insistir que l’ANC encara té temps de fer una convocatòria «guanyadora» per la manifestació de la Diada. Rovira va recordar que les grans manifestacions que van envoltar l’1-O van tenir èxit perquè comptaven amb el màxim consens estratègic, un objectiu comú i, el que és més important, «no es confonien d’enemic». Elements, va insistir, que no conflueixen en aquesta. Per la seva banda, la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, no creu que l’ANC hagi de replantejar la manifestació de la Diada com li va demanar ERC dilluns. En una entrevista dimecres a la nit al 3/24, Borràs va explicar que ella sí que hi participarà, a diferència del president Pere Aragonès i tots els consellers d’ERC, que han rebutjat ser-hi. Borràs va dir que sempre s’ha d’escoltar el que diuen els actors del moviment independentista i va considerar que el lema d’enguany, Tornem-hi per vèncer. Independència, és «impecable». «Hem de poder-hi ser sense cap mena de personalisme», va expressar. I va afegir que cal que l’independentisme es manifesti mentre l’objectiu «continuï pendent».