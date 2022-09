El PSC demana «multiplicar els àmbits on la majoria es pot posar d’acord»

El PSC demana «multiplicar els àmbits on la majoria de catalans es poden posar d’acord» en el seu manifest per la Diada. «La ciutadania exigeix menys crispació i més responsabilitat, una política útil i al servei de l’interès general». I avisen que si la «paràlisi» es perpetua és «per la inacció del Govern». En el document també estableixen les seves prioritats per al nou curs polític. Apunten que cal millorar l’autogovern i «l’autoexigència, Catalunya endins». Per això demanen al Govern que exerceixi «amb eficàcia les competències de què disposa la Generalitat» i «l’aprofundiment en la construcció federal d’Espanya i d’Europa».

Al manifest també fan referència a la reactivació econòmica i combat contra la inflació, mesures per combatre les desigualtats o el reforç de l’educació i la sanitat pública. També l’impuls de la transició ecològica, amb una aposta clara per les energies renovables. Per la seva banda, l’expresident socialista José Montilla assenyala que la Diada ha de ser «una festa inclusiva» per a tots els catalans «siguin quines siguin les seves opinions i les seves afinitats polítiques». «Celebrem la Diada amb l’esperança de retrobar la serenitat en la legítima confrontació política en una atmosfera en la qual els símbols nacionals ens representin a tots i totes», diu al manifest per la Diada. Al seu missatge l’expresident es refereix al paper de negociació entre els governs català i espanyol com a eina per «posar en marxa un diàleg de llarga volada». Tot i això, assenyala el context «complicat», i subratlla la «divisió» dins l’independentisme i la «incapacitat» de la dreta espanyola per «entendre la naturalesa dels problemes» de Catalunya. A més, l’expresident demana un diàleg entre totes les forces polítiques catalanes. Al manifest, Montilla aprofita per parlar de la crisi econòmica i energètica derivada de la guerra d’Ucraïna. Diu que és un repte que no pot ser «aliè» a Catalunya i assegura que «altera l’agenda política» catalana.