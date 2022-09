El Departament de Salut ha actualitzat el calendari de vacunació amb la inclusió de l’inmunògen contra el virus del papil·loma humà (VPH) per a nens d’11 i 12 anys, contra l’herpes zòster i contra el pneumococ per a persones grans, amb una inversió de 25 milions d’euros. En aquesta actualització del calendari vacunal català destaca la incorporació de l’immunògen contra herpes zòster, que fins al present només s’administrava a persones vulnerables i ara es punxarà a la població general, encara que de moment només en dues cohorts: els de 65 i els de 80 anys. És la vacuna més cara amb diferència, ja que Salut ha adquirit 13.000 dosi per un import de 17,5 milions d’euros, però «el benefici supera amb escreix la despesa que genera, que és un dels criteris perquè entri al calendari vacunal», va destacar el conseller Josep Maria Argimon. Aquest tipus d’herpes està causat pel mateix virus de la varicel·la i, després de passar aquesta malaltia comuna en la infància, pot romandre inactiu en el teixit nerviós i reactivar-se anys més tard, però ja com a herpes zòster. La malaltia pot complicar-se i fer molt mal en persones grans amb salut delicada, Catalunya també és la primera comunitat que incorpora l’immunògen contra el virus del papil·loma humà en homes, potencials transmissors per via sexual d’aquest virus que afecta essencialment a les dones i que pot derivar en càncer d’úter o en berrugues anogenitals.