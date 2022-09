Allison Bancroft és britànica, però fa trenta anys que viu a Manresa. La reina Elisabet II és una figura que per ella representava la unió i l’estabilitat del Regne Unit.

Com ha estat viure la mort de la reina des de Catalunya?

Tinc una sensació de tristesa col·lectiva, perquè encara que jo ja no visqui a Regne Unit des de fa molts anys, sento que encara formo part de la gent que la reina representava. Avui ha estat un dia per recordar moltes coses.

Què ha recordat vostè?

Quan el 1977 es va fer una festa per celebrar que ella portava 25 anys al tron. Aquest any es va fer el mateix pels 70 anys, però jo no hi vaig poder ser.

Per què pensa que al Regne Unit la monarquia està tan socialment arrelada?

Per ella. La reina ha aconseguit que la monarquia sigui una institució moderna i completament transversal, la seva figura ha calat molt en gent de totes les edats i classes; de les treballadores fins les més aristòcrates. Sempre estava present en la vida de tots. Encara que no la conegués, la sentia propera. A més, la família reial britànica sempre ha estat molt mediàtica; tots sabem el que ha passat amb els fills i els nets.

Què més pot dir d’aquesta modernització?

La reina sempre ha sabut reaccionar bé en tots els moments i aprendre dels altres. Un exemple de la modernització el vam veure a les olimpíades de Londres el 2012, al vídeo que va fer amb James Bond. Evidentment, la idea no va ser seva, però a mi em sembla que no li sabia greu fer aquest tipus de coses. Sempre estava disposada a adaptar-se als nous temps sense perdre l’essència.

Quina opinió té de Carles III com a successor del tron?

Penso que ho té molt difícil perquè la seva mare ha deixat els estàndards molt alts. Elisabet II va ser un exemple de discreció i servei al poble durant tot el seu regnat. Els escàndols protagonitzats per Carles són coneguts per tothom. A més, crec que és un moment especialment difícil per ell perquè porta tota la vida esperant aquest moment, però alhora trist per la pèrdua de la mare. Suposo que ho intentarà fer el millor que pugui, però serà molt diferent de la seva mare en molts aspectes.

Per què creu que el regnat de Carles serà diferent?

Primerament perquè ha pujat al tron amb més de 70 anys i ja no té el glamur que desprenia la reina quan va ser la seva coronació. Personalment, crec que no té ni l’humor ni la connexió amb la gent que ha tingut durant tant de temps la seva mare.

Quina reacció han tingut els familiars que viuen al Regne Unit?

Encara no he pogut parlar amb ells perquè estan de vacances fora del país. Jo suposo que al meu pare sí que l’haurà afectat la notícia perquè és un home gran que ha viscut moltes coses mentre Elisabet II ha estat reina.