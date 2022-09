Carles III va retre homenatge a Elisabet II en el primer discurs com a rei des del Palau de Buckingham. «Renovo la promesa de servei de la meva mare» , va declarar en to sobri i emocionat i es va comprometre a seguir l’exemple de la seva predecessora, que va morir dijous als 96 anys. «Igual que la reina es va dedicar amb total devoció, jo també, solemnement, em comprometo durant el temps que Déu em concedeixi a mantenir els principis constitucionals en el cor de la nostra nació», va afirmar. Carles va esmentar Camil·la, la reina consort, l’hereu Guillem i la seva esposa Caterina. També va declarar el seu «amor» a Enric i Meghan.

L’àudio de la seva al·locució es va escoltar a la catedral de Sant Pau, on se celebrava un ofici religiós en record de la sobirana amb 2.000 personalitats de la política i la vida britànica, inclosa la primera ministra Lizz Truss i l’alcalde de Londres Sadiq Khan. Durant l’acte es va interpretar per primera vegada la nova versió de l’himne nacional. «God Save the Queen» (Déu salvi la reina), passa a ser «God Save the King» (Déu salvi el rei).

Poques hores abans Carles havia aterrat a Londres acompanyat de la seva esposa procedent de Balmoral. En arribar al palau de Buckingham, per prendre possessió de la seva nova residència oficial, va baixar del cotxe i es va aturar a saludar i encaixar la mà d’algunes de les milers i milers de persones aplegades davant l’emblemàtic edifici símbol de la monarquia britànica, on s’acumulen centenars de rams de flors. Aquest bany de multitud, que va semblar gaudir i que deuria posar molt nerviós el servei de seguretat, va simbolitzar millor que les paraules el moment del canvi de regnat, després del xoc inicial dels ciutadans per la mort d’Isabel II la jornada anterior.

Un dels primers actes oficials com a rei va ser rebre en audiència Truss. Els dos s’estrenaven en els seus respectius càrrecs aquesta mateixa setmana, una coincidència històrica insòlita. El rei es va reunir també amb el duc de Norfolk, que des del lloc hereditari d’Earl Marshal està encarregat dels últims detalls dels plans previstos per al funeral, una tradició que es remunta al segle XVIII.

Al Parlament la classe política va retrer un llarg homenatge a qui durant 70 anys va ser la cap d’Estat. Els diputats van compartir records, anècdotes personals i van rendir tribut a la sobirana. «Avui recordem el seu compromís quan va complir 21 anys, el dedicar la seva vida al servei de la nació. Tota la Cambra estarà d’acord que mai una promesa es va complir més fidelment», va declarar Truss. El cap de l’oposició, Keir Starmer, va destacar que Isabel II «no va regnar, simplement: va viure entre nosaltres, va compartir les nostres esperances i pors, la nostra alegria i el nostre dolor. Els bons i els mals temps».

El Parlament obrirà avui excepcionalment coincidint amb l’acte de Proclamació oficial de Carles com a rei pel Consell d’Adhesió (Accession Council), una cerimònia tradicional que tindrà lloc al Palau de St. James i es repeteix a la mort d’un monarca per proclamar l’ascens del fins llavors hereu. En aquesta ocasió el ritual, serà televisat en directe per primera vegada. Conclosa la cerimònia la proclamació es llegirà públicament des del balcó del palau, lectures que es repetiran a la City de Londres, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord diumenge.