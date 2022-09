Tot i que no estava al Regne Unit justament quan va morir Elisabet II, Xavier Mas Craviotto relata com ha viscut l’esdeveniment com a treballador de la universitat de Bristol.

Quina ha estat la reacció de la notícia per part de la universitat? Van enviar un correu institucional adreçat a tot el personal mostrant el condol. . Al llarg de tot el correu lloen moltíssim la figura de la reina. Una cosa que em va sorprendre molt és que al mateix correu hi ha una nota que diu que des de la universitat han ofert un servei de psicòlegs per si algú estava molt afectat per la notícia. Una mostra del que representava per a la societat. Sí, aquí la gent només és republicana en privat, normalment la gent no s’atreveix a expressar-se en contra de la monarquia. A casa nostra no és ben bé igual. Tinc un alumne que era a Catalunya quan la reina va morir. Just quan va passar, ell era en un concert i quan la gent se n’assabentava que era anglès li donaven el condol. Em sembla que nosaltres només estem en contra de la nostra monarquia.