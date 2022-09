Albiach reclama que la Diada és «de tots els catalans» i demana reflexió

La coordinadora general de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, va reivindicar que la Diada és «de tots els catalans, no de Junts i l’ANC només».

Ho va dir durant el Consell Nacional celebrat aquest dissabte a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), on va afirmar que cal fer una «reflexió» com a país per tornar a fer d’aquest dia un espai «massiu, obert, plural i transversal de participació». «Que tothom, pensi el que pensi, la senti com a pròpia», va manifestar. D’altra banda, ha insistit que el president del Govern, Pere Aragonès, haurà d’escollir entre un pressupostos «mediocres i de dretes» o uns d’ambiciosos amb els comuns. En aquest sentit, ha alertat el president que no entraran en una «subhasta a la baixa» amb els comptes.

Albiach ha explicat que en aquesta Diada, els comuns participaran dels actes per reivindicar que és una jornada «de tots» però també per reclamar avenços en la taula de diàleg. D’altra banda, ha considerat que el Govern està «pendent d’un fil» i centrat en «passar llista» sobre qui anirà i qui no anirà a la manifestació convocada per l’ANC i no en com solucionar la crisi. «No els veig excessivament preocupats», ha declarat. Ha apuntat també que sembla que ERC i Junts faran una cosa «inèdita» al debat de política general: «una mena de qüestió de confiança a ells mateixos». Per a Albiach, «no és de rebut» que en el context de crisi l’únic que arribi del Govern sigui «soroll entre socis». «La pregunta no és quan trencaran el govern sinó fins quan faran veure que són un govern», ha considerat. I és que Albiach ha reivindicat que el que necessita el país són uns pressupostos per donar resposta a la crisi i per encarar el futur del país. Per a la coordinadora dels comuns, calen uns comptes «expansius» i ambiciosos i per això ha reivindicat el seu paper. Així, ha insistit que si Aragonès vol el seu suport haurà de triar «entre la baixada d’impostos als rics, que és el programa de Junts i la patronal; o un estat de benestar fort i un pla d’emergència social» com el que proposen els comuns. Ha afegit que la dicotomia està també entre els interessos de les grans elèctriques o la planificació ecològica,